For Joy en Dark Chocolate Westfaalse dressuurkampioenen bij vijfjarigen

In het Westfaalse kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden, tegelijkertijd een kwalificatie voor de Bundeschampionate in Warendorf, werden twee paarden als kampioen gehuldigd. De merrie For Joy (For Dance x Detroit) en de ruin Dark Chocolate (Da Vinci Code x Belissimo M), liepen onder respectievelijk Andrea Krehenwinkel en Jana Marie Thamm, beide naar een 8,3 gemiddeld.