Fürstenball uit stam Bella Rose Westfaals kampioene

Isabell Werths Bella Rose is het paradepaard van de Westfaalse dressuurpaardenfokkerij en op de Westfaalse Elitekeuring kon vandaag een merrie uit de stam van Bella Rose tot kampioene worden gehuldigd: Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux x Donnerhall x Rubinstein I) is de nieuwe Westfaalse koningin.

Feine Bella heeft Franziska (v. Frühlingsball) als betovergrootmoeder en diezelfde Franziska is ook de grootmoeder van Bella Rose (Belissimo M x Cacir AA x Frühlingsball). Feine Bella voerde een veld aan 25 merries, minder dan normaal, maar toch nog een behoorlijke selectie in coronatijden.

Fürst Wilhelm en Everdale

Van die 25 merries haalden negen merries de kampioensring. Reservekampioene werd Fiadora (Fürst Wilhelm x Surprise) en op de derde plaats kwam een dochter van Everdale terecht: Everlove (mv. San Remo).

Kampioensringmerries

Die Everdale-merrie was niet de enige dochter van een Nederlandse hengst in de kampioensring. Bordeaux leverde met Bien Aimee (mv. San Amour) ook een kampioensringmerrie. Verder in de kampioensring: Symphonie (Sir Heinrich x Dancing Dynamyte), Kabayo’s Dione Dodona (Belissimo M x Depardieu), Fayenna (Fürstenball x Scolari) en Sabrina (Sir Heinrich x Beltoni).

Uitslag

Bron: Horses.nl