Gedoe in Westfalen: laatstgeplaatste Belvedere DB op nominatielijst Warendorf

De driejarige hengst Belvedere DB (Belissimo x Danone I) werd vorige week met een 7,5 in de kwalificatieproef voor het Westfaalse kampioenschap voor driejarige hengsten direct weer naar huis gestuurd. Met dat gemiddelde stond hij laatste in de inloopproef. Toch staat de door Jürgen De Baey gefokte hengst op de Westfaalse nominatielijst voor de Bundeschampionate en dat levert een hoop scheve gezichten op.

De hengst van Future Bet GmbH is nog niet definitief geselecteerd voor Warendorf. Hij moet volgende week in Münster nog een keer deelnemen aan een proef voor driejarigen op het Turnier der Sieger. Verder zijn bij de driejarigen de kampioen bij de driejarigen About You (AC/DC x Estobar NRW) en reservekampioen Bon Vivaldi (Benicio x Vivaldi) definitief geselecteerd.

Definitief geselecteerd voor Warendorf

Zeven rijpaarden zijn nu definitief genomineerd voor Warendorf door het Westfaalse stamboek. Bij de driejarige ruinen en merries is dat de Westfaals kampioen Enrico (Escolar x Del Piero). Bij de vierjarige merries en ruinen zijn dat kampioen Dark Diamond HM (v. Dante Weltino), For Justice (v. Fashion Maker) en Gloria (v. Goldberg). Bij de vierjarige hengsten mag Westfaals kampioen Fonq (v. Fürst Fohlenhof) van Eugene Reesink naar Warendorf en hetzelfde geldt voor kampioenshengst Fashion in Black (v. For Romance I) en Archacon (v. Apache).

Genomineerde paarden Bundeschampionate namens Westfalen

Belvedere DB



Bron: Horses.nl