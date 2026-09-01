Gemiddeld over de 12.000 euro op gecombineerde veulenveiling van Trakehnen en Westfalen

Rick Helmink
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Gemiddeld over de 12.000 euro op gecombineerde veulenveiling van Trakehnen en Westfalen featured image
Schwalbenfeuer (v. Millennium) Foto: Trakehner Verband
Door Rick Helmink

Het Westfaalse stamboek en het Trakehner Verband veilden vorige week op het NRW Landgestüt 36 veulens (waarvan er 31 daadwerkelijk verkocht werden). De verkochte veulens brachten gemiddeld over de 12.000 euro op (12.113) en met 48.000 euro was het Trakehner merrieveulen Schwalbenfeuer (Millennium x High Motion) de topper van de veiling. Nelleke Krol verkocht haar merrieveulen Senorita (Havertz x Herbstkönig) voor 13.000 euro.

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