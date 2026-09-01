Gemiddeld over de 12.000 euro op gecombineerde veulenveiling van Trakehnen en Westfalen

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prijzen Collectie en

totaal Prijsllijst

Trakehner veulens Prijslijst

https://www.youtube.com/watch?v=Uq6zxhzsroo&t=1s