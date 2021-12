Gestüt Neuenhof verhuurt Estobar NRW aan Gestüt Redefin

Grand Prix-hengst Estobar NRW (Ehrentusch x Ferragamo) is vorige week verhuisd van Gestüt Gut Neuenhof naar Gestüt Redefin. 'Een uniek aanbod voor onze fokkers en fans van deze uitzonderlijke hengst', laat Redefin weten op hun website over de hengst die ze voor het komende dekseizoen hebben gehuurd.

Estobar NRW werd gefokt door de Duitse topfokker Norbert Borgmann. In 2006 was hij Siegerhengst op de keuring van Westfalen en werd hij voor 535.000 euro verkocht aan Gestüt Neuenhof. In 2007 liep de hengst zijn 30-dagen verrichtingsonderzoek in Munster-Handorf en in 2009 slaagde hij in het 70-dagen verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf met 154,74 punten voor de dressuur.

Met Hubertus Schmidt in het zadel kwam de hengst uit in de wedstrijdserie voor jonge Grand Prix-paarden en de twee zijn in 2015 internationaal aan de start verschenen in de Zware Tour.

Zonen

Estobar NRW heeft meerdere goedgekeurde zonen, waarvan er een aantal ook op het hoogste niveau lopen zoals Escolar, Esteban, Equitaris en Escorial.

Bron: Redefin/Eurodressage