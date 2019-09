Westfalen keurt besluiten personeelszaken goed

Nadat bekend werd dat Wilken Treu zijn functie als directeur en fokkerijleider bij het Westfaler stamboek neerlegde om over te stappen naar het Hannoveraner Verband, moesten er verschillende functies worden ingevuld in Münster. Gisterenavond werd er een afgevaardigdevergadering gehouden, waarbij dit onderwerp op de agenda stond.

Binnen twee dagen had het bestuur van het Westfaler Verband besloten hoe de vereniging moest worden ingericht na het vertrek van Treu. De voormalige marketingmanager Carsten Rotermund volgt Treu als directeur op en Thomas Münch is aangesteld als tijdelijke fokkerijleider. De vereniging moest zijn goedkeuring echter nog hechten aan deze benoeming.

Unanieme stemming

Gisterenavond kwamen de afgevaardigden en enkele leden voor de afgevaardigdevergadering in Münster-Handorf bijeen. Bij deze vergadering werd er gestemd om Münch op te nemen in de hengstenkeuringscommissie. Het resultaat was unaniem in het voordeel van Münch. Münch begint op 1 oktober aan zijn nieuwe functie en niet zoals gepland begin 2020. Tot 30 maart treedt hij op als waarnemend fokkerijleider.

Toekomstige foklijn

Ralf Johanshon is enthousiast over de nieuwe directeur. Johanshon: ”Met deze besluiten blijven we ook in de toekomst tot de top behoren. Met de aanstelling van een tijdelijke fokkerijleider hebben we genoeg tijd om de toekomstige foklijn te bepalen.”

Bron: Horses.nl/St-Georg