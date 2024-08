Grandorado TN levert Westfaalse kampioene, Bonds scoort in dressuurrichting

Het merriekeuringseizoen van het Westfaalse stamboek werd op de vrijdag van de Westfalenwoche in Münster-Handorf afgesloten met de eliteshow. In totaal werden 25 springmerries en 49 dressuurmerries voorgeselecteerd voor de staatspremie en mochten ze strijden om de titels Kampioen en Reservekampioen. De kampioensmerrie van de springmerries werd Acapulco van Aviador x Cornet Obolensky. Dareta's Belize H (Bonds x Belissimo) won de titel bij de dressuurmerries.

Alle vijf springmerries in de finaleronde hadden al een verrichtingsonderzoek afgelegd met eindscores van 8,5 en hoger. De vierjarige, typevolle Aviador-dochter Acapulco werd gekroond tot kampioensmerrie. De vermogende merrie werd gepresenteerd door Heinrich en Philipp Sterthoff uit Hamm, die de schimmelmerrie fokten uit een Cornet Obolensky x Ligorett-moeder.

Grootramig

De 1e reservetitel werd drie keer uitgereikt. Allereerst aan de driejarige, grootramige merrie Greatest Pleasure SB van Grandorado TN x For Pleasure gefokt door Gretel Schulze-Buxloh, Soest. De merrie toonde haar uitzonderlijke springaanleg, die met een 9,5 werd beoordeeld, in haar verrichtingsonderzoek. Orlanda K van Orlando x Cardento (fokker ZG Xaver/Rhyner, Zwitserland) stond ook op de tweede plaats. De driejarige bruine overtuigde de commissie met haar goede exterieur, correcte fundament en uitzonderlijke bewegingskwaliteit. De derde in de groep van 1e reservekampioenen was Calice S van Connor x Carane, gefokt door Anke Schumacher. De vierjarige bruine viel op met uitstekende bewegingen en uitmuntend vrijspringen (9,5).

Tien dressuurmerries

In de grotere dressuurgroep kwalificeerden zich in totaal tien merries voor de finaleronde. De winnaarsjerp ging uiteindelijk naar Dareta’s Belize H van Bonds x Belissimo M gefokt door Hans Hoffrogge, Dorsten. De expressieve, vierjarige donkere vosmerrie had zich op de voorkeuring al geweldig laten zien en gescoord bij de verrichtingstest in mei. Ze sloot haar test af met een score van 8,86 en kon ook op de elitetentoonstelling haar speciale type, goede exterieur en uitmuntende bewegingskwaliteit laten zien.

Twee reserve-titels

De 1e reserve-titel werd gedeeld door twee andere donkere vosmerries. De eerste was ook een Bonds-dochter: Belle Amour. Eigenaresse Christa Nagel-Terwort uit Wuppertal fokte de elegante merrie uit een Franziskus-moeder. De andere merrie was de vierjarige Maracaná x Florencio I-dochter Midnight Rose, gefokt en gepresenteerd door Caroline von Möller uit Bielefeld. De charmante merrie imponeerde met een prachtig silhouet, energieke achterhand en opvallend voorhandmechanisme.

Twee tweede reserves

De 2e reserve-titel werd ook toegekend aan twee merries. Ten eerste voor de uitzonderlijk goed gemodelleerde So Lovely (So Perfect x Fürst Piccolo). De tweede reserve-titel ging naar de edele, driejarige Velgra (Valverde x For Romance I).

Bron: Westfalenpferde/Horses.nl