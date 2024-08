Gut Neuenhof pakt twee zadeltitels op Westfalenwoche

Gut Neuenhof was op de Westfalenwoche zeer succesvol bij de dressuurpaarden onder het zadel. Maxima (Maxim x Estobar NRW), gefokt en in eigendom van Gestüt Gut Neuenhof KG, kreeg de droomscore van 9,25 en daarmee de titel van Westfaals kampioen in de categorie driejarige merries en ruinen. Na een vierde plaats in de kwalificatie, verzekerde Zarnee (Zoom x Benicio) (fokker: Jürgen Kunstleve; amazone: Dr. Kyra Post) zich van de zilveren medaille.