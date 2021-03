Helgstrand wil weer af van 600.000 euro-hengst uit Westfalen, stamboek weigert

In november schafte Andreas Helgstrand de Diamond Deluxe-zoon Darlings Dream aan op de Westfaalse hengstenkeuring voor 600.000 euro. Nu wil hij er weer van af op basis van de positieve dopingtest. Het stamboek en de vorige eigenaar Wilhelm Rüscher-Könemann gaan daar niet in mee. "We hebben hier te maken met een positieve dopingtest op basis van met cafeïne besmet voer, het gaat daarbij dus niet om een opzettelijke toediening van doping", vertelt fokkerijleider Thomas Münch.

“Het is niet zo dat hier is enige opzet in het spel is en we moeten daarom in dit geval de kant van onze fokker en inzender kiezen en hem beschermen.”

FEI heeft regeling voor dit soort gevallen

In het afgelopen najaar zijn er bij de FEI veel gevallen geweest van positieve dopingtests geweest waarbij uit onderzoek bleek dat het ging om besmetting door verontreinigd voer. Appelpulp in Marstall-muesli bleek de boosdoener, en niet de ruiters. “In dit geval gaat het niet om die muesli, maar wel om vergelijkbaar voer met hetzelfde bestanddeel”, zegt Münch. De FEI heeft inmiddels zijn reglementen aangepast en straft ruiters die hun onschuld kunnen bewijzen in zulke gevallen niet.

Reclameren

Andreas Helgstrand denkt er anders over en spuwt zijn gal in een persbericht dat op enkele websites klakkeloos is overgenomen, maar laat na te vermelden het gaat om een zogenaamde ‘atypische vondst’: ”Bij de hengst werd medicatie aangetroffen die zowel op het moment van de keuring als de veiling op de FEI-lijst verboden middelen stond. We hebben eerder meegemaakt dat een paard dat op een veiling werd gekocht, positief was bij een dopingtest. Daarom hebben we besloten om deze hengst te reclameren, aangezien onze basis voor de aankoop duidelijk onjuist was. Het stamboek heeft, namens zichzelf en de verkoper, besloten om de reclamatie af te wijzen en de hengst goedgekeurd te houden.”

“Eigenlijk veranderd er wat ons betreft niets”, zegt Münch. De hengst blijft goedgekeurd, blijft reservekampioen en blijft verkocht.

Juridische stappen

”De hengst Darling’s Dream heeft zijn ware gezicht niet laten zien op de keuring noch op de volgende veiling. De hengst wordt daarom niet aangeboden aan onze fokkers. We begrijpen niet dat het Westfaalse stamboek, die het paard geveild heeft, geen verantwoordelijkheid neemt”, aldus Andreas Helgstrand, die ook dreigt met verdere juridische stappen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Helgstrand een ‘dopinghengst’ kocht in Westfalen. In 2019 werd er bij de voor 1,9 miljoen euro aan Andreas Helgstrand geveilde Dynamic Dream (v. Dream Boy) de ontstekingsremmer flunixin in het bloed gevonden. Het stamboek gaf Andreas Helgstrand om de hengst te reclameren, daar zag de Deen toen vanaf. “Ik ben dankbaar voor de openheid van het Westfaalse stamboek en vind het goed hoe ze met deze kwestie zijn omgegaan. Het heeft geen afbreuk gedaan aan het vertrouwen in het stamboek, maar dat vertrouwen juist gesterkt.” Inmiddels is deze hengst door een ernstige blessure waarschijnlijk onbruikbaar voor de sport.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage