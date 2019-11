Helgstrand wint van Blue Hors: 1.900.000 euro voor Dream Boy-zoon

De veiling van de kampioen van de Westfaalse keuring, cat.nr 40 (Dream Boy x Sir Donnerhall), ontpopte zich tot een tot een duel tussen twee Deense grootmachten die niet opschrikken van een miljoen (of bijna twee). Esben Møller bood namens Helgstrand op tegen zijn oude werkgever, Blue Hors. Bij een bod van 1,9 miljoen euro gaf Blue Hors zich gewonnen. De in Nederland gefokte kampioen van de Westfaalse keuring gaat naar Helgstrand Dressage. En daarmee is er toch nog een kampioen in huize Helgstrand dit jaar.

En met die uitgegeven 1,9 miljoen euro is het geld nog niet op bij Helgstrand. De hand van Esben Møller gaat in Münster-Handorf weer omhoog bij de tweede reservekampioen cat.nr 48 (For Romance I x Vivaldi). Maar voor die aankoop steekt Sissi Max-Theurer een stokje: zij koopt hem voor drie ton. Helgstrand heeft alsnog twee hengsten met een lintje op het station volgend jaar: de kampioen en de nummer 3. Cat.nr 63 (Sir Heinrich x Floresco), met de For Romance gedeeld tweede reservekampioen, werd op de keuring namelijk voorgesteld door Helgstrand.

Kannan-kampioen verkocht voor 95.000 euro

De door Bert Wichers gefokte cat.nr 17 (Kannan x Chin Chin), de springkampioen van de keuring, werd verkocht voor 95.000 euro. Duurder werd de subliem gefokte cat.nr 14 (For Pleasure uit Wereldkampioene Chao Lee). Bernd Richter, die overigens voor de laatste keer veilt in Münster-Handorf, sloeg hem af op.

Prijzen premiehengsten en boven 100.000 euro

dressuurhengsten

cat.nr 40 (Dream Boy x Sir Donnerhall I): 1.900.000 euro (Helgstrand Dressage)

cat.nr 48 (For Romance x Vivaldi), 300.000 euro (Sissi Max-Theurer)

springhengsten

cat.nr 17 (Kannan x Chin Chin): 95.000 euro

cat.nr 7 (Cornet Obolensky x Gaillard de la Pomme)

cat.nr 14 (For Pleasure uit Bundes en Wereldkampioene Chao Lee v. Comme il faut):

Bron: Horses.nl