Henkie jr aangekocht door Andreas Helgstrand

Henkie jr (Henkie x Sir Donnerhall I x Rohdiamant) gooide op de voorselectie van de Westfaalse hengstenkeuring hoge ogen. De hengst ontging ook de scouts van Andreas Helgstrand niet, Helgstrand staat nu namelijk als eigenaar van de bruine hengst in het boekje.

De door Franz Winklmaier gefokte Henkie jr was als veulen al opvallend en won een kwalificatie voor het Duitse veulenkampioenschap met 10’en voor de draf en de stap. Op de Westfaalse voorselectie was hij één van de publiekslievelingen. Hij stond daar nog op naam van fokker Winkelmaier maar in de catalogus staat Helgstrand genoteerd als eigenaar.

Bron: Horses.nl