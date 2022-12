HK Westfalen: 1,2 miljoen euro voor Viva Gold x Fidertanz

De kampioen van de Westfaalse keuring 2022 is in Münster-Handorf zojuist afgeslagen voor 1.200.000 euro. Of de bijzondere cat.nr 50 (Viva Gold x Fidertanz x Show Star), die op de keuring werd voorgesteld door zijn fokker Bernd Goeke, dat megabedrag daadwerkelijk heeft opgebracht is (zoals vaker) de vraag. Wel was er vanuit drie serieuze partijen belangstelling voor de absolute topper van dit keuringsseizoen (tot nu toe), onder andere Reesink Horses en de Deense zwaargewichten Blue Hors en Helgstrand waren bij het biedduel betrokken.

Naar verluidt heeft Helgstrand Dressage de kampioen van de Westfaalse keuring in handen, al is dat nog niet officieel bevestigd.

In een paar minuten snelde de prijs van de hengst naar de 300.000 euro (Reesink), tot 800.000 euro was Blue Hors nog aan boord en op het laatste moment (toen de hengst bijna afgeslagen werd op 890.000 euro) stapte Helgstrand in en bracht de prijs over een miljoen.

Reservekampioen van Lord Europe naar Thailand voor 401.000 euro

De reservekampioen cat.nr 32 (Lord Europe x Don Frederic), die werd voorgesteld door familie Rath-Linssenhof, werd voor 401.000 euro verkocht naar Thailand. De bieder uit Thailand bood online op de hengst. Ook hier werd bij de vier ton Nederlandse muziek afgespeeld: weer Reesink. Maar toen ging de Thai er dus nog een keer met 1.000 euro overheen.

De veiling is nog in volle gang, later volgt meer nieuws.

Prijzen premiehengsten

Kampioen Cat.nr 50 (Viva Gold x Fidertanz): 1.200.000 euro (Helgstrand)

Reservekampioen Cat.nr 32 (Lord Europe x Don Frederic): 401.000 euro (Thailand)

Reservekampioen Cat.nr 49 (Viva Gold x Fidermark): 200.000 euro

2e Reservekampioen Cat.nr 6 (Escamillo x Don Nobless): 362.000 euro

2e Reservekampioen Cat.nr 8 (Escamillo x Vitalis): 160.000 euro

