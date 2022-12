HK Westfalen: Springkampioen teruggekocht voor 196.000 euro

De springkampioen van de Westfaalse hengstenkeuring is in Münster-Handorf afgeslagen voor 196.000 euro, maar niet verkocht. Het Westfaalse stamboek meldt dat kampioen Cat.nr 68 (Conthargos x Casall) niet aan de voor de eigenaar gewenste prijs kwam en dus in bezit van Matthias Schlamminger. Topper van de veiling werd de reservekampioen cat.nr 61 (v. Aganix), die voor 162.000 euro aan de Belg Karel Cox werd verkocht.