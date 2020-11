HK Westfalen: Cornet uit Bella Donna voor 250.000 naar Bonhomme

Rebecca Gutman van Gestüt Bonhomme bood bij de Westfaalse dressuurhengsten niet mee, maar bij de springhengsten slaat ze haar slag. Voor 250.000 euro kocht ze kampioen cat.nr 63 (v. Cornet Obolensky uit Meredith Michaels-Beerbaums Bella Donna) van Strijdmachten van Qatar, de fokker van de hengst. De andere kampioen, de door Lufting gefokte cat.nr 51 (v.Arezzo VDL), werd voor 210.000 euro verkocht naar Oostenrijk.

Hybrideveiling

De veiling wordt doorgevoerd als hybrideveiling (of Onlive zoals Westfalen het concept nieuw gedoopt heeft). Er kan in de zaal en online op de hengsten geboden worden, maar ook nog via de ouderwetse huistelefoon van het stamboek.

Prijzen over 100.000 euro

Kampioen cat.nr 63 (v. Cornet Obolensky uit Meredith Michaels-Beerbaums Bella Donna): 250.000 euro (Bonhomme)

Kampioen cat.nr 51 (Arezzo VDL x Cantos): 210.000 euro (Oostenrijk, ter dekking bij Landgestüt Celle)

Bron: Horses.nl