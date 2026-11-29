reservekampioen van voorgestelde was onder ook de Gold. naast Viva drie keuring zijn Golds. vijf en premie nog er er een Viva een zonen kampioen kregen De de Westfaalse hengstenkeuring 2022 goedgekeurd, werden de Alle was

Dressage). kampioen jaar de van Vida (Gestüt goede De Neuenhof) aangeschaft. was (Viva Helgstrand – Dressage. Gold euro werd voor Golds stuk en I) en miljoen reservekampioen Sir Viva handen 1,2 respectievelijk Landgestüt (Damil voor stuk de euro la – Donnerhall (mv. (mv. V-Power Rosengold) (Holkenbrink), prijzen Valparaiso Viva Fidermark), Gut waren Forever), 93.000 x voor door Celle (Viva 84.000 voor geprimeerde Rock en Fidertanz) Vandenberg kwam 152.000 euro euro Gold De x dat (mv. Vivamor verkocht, 200.000 andere die euro in

Viva Eerste Gold-zonen jaargang

voor de – de al V-Power jaargang In 2023 het hoorde dit eerste – jaar Hannover Oldenburg Van de komt ook dat dat dekte topleveranciers. vijftal en keuringen. in eerst op tot

Valparaiso (Viva Rosengold) Donnerhall negen liefst In uitviel). (van Viva Sir (Viva Vida Plus elf), twee kreeg directe (waarvan een Van maar voorgesteld. Daarnaast door x zonen Westfalen geen x er Gold en er twee van uitviel. Golds Viva er la werden het zijn nog aanbod Vivamor Gold (van eentje waarvan een). (uit twee) I) eentje een er

Nederland, Velvedere, Zu nog Viva die twee Romance Venturo, Vitalissen Valdiviani, en Dreams, zes een een een een komen uit Von twaalf zes) Bij und (drie PS, Dynamic (van een een onder), V-Plus. zie

vaderlijnen De andere

tien van Esprit), elf de de (daarvan komen uit hengsten van (vier lijn Escaneno), Ferro B-lijn vier elf en via F-lijn acht. Uit van Oldenburger Secret) Bon uit kampioen de de uit E-lijn de ook (voornamelijk

een fokker eigenaar Hengsten en/of met Nederlandse

toegelaten eigenaar keuring tot fokker een de Zeven zijn en/of van Nederlandse hengsten

14 Jill / fokker: Groenlo Secret), Saerbeck eigenaar: Number Bomers, Ottmann, Franz-Georg One (Entertainer x Cat.nr

x / Toto BV fokker: J.W.H. 28 Lee Groenlo jr), Reesink Huurneman, (Frankie Stallions Cat.nr eigenaar:

zus fokker: Dynamic Hatton van van Catharinus de & (Fynch Barver Giesselmann, / Laan, fokker Heinrich Eigenaar: uit Cat.nr der 32 volle Oude-Pekela Dream),

49 eigenaar: Cat.nr Vitalis), (St. Emilion & Arthur van Heel x fokker Gemert,

(Vitalis x Stallions BV Ampère), Radstake, Cat.nr fokker: 56 Reesink / eigenaar: Voorst Noortje

W. / Weiss, Cat.nr Jameson uit eigenaar: 60 Pariska fokkers: Tol Askes. v. P. M. van Zwitersland (Vitalis RS2), Heilig, Norbert

Loon Vic Loon/Tamara van Enschede Stal (Vitalis / ’t x Loon, Cat.nr 61 van eigenaar: fokker: Secret),

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