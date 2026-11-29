De Westfaalse hengstenkeuring voor dressuurhengsten begint vandaag om 09.30 uur met de presentatie op de straat. Een recordaantal van 83 hengsten werden op de voorselectie toegelaten tot de keuring, maar daarvan kwamen er acht niet van in het boekje. Daarmee blijven er dus 75 hengsten over. En daarbij is het werkelijk Viva Vivaldi. Van de 75 hengsten gaan er 35 aan vaderskant terug op Vivaldi.
reservekampioen van voorgestelde was onder ook de Gold. naast Viva drie keuring zijn Golds. vijf en premie nog er er een Viva een zonen kampioen kregen De de Westfaalse hengstenkeuring 2022 goedgekeurd, werden de Alle was
Dressage). kampioen jaar de van Vida (Gestüt goede De Neuenhof) aangeschaft. was (Viva Helgstrand – Dressage. Gold euro werd voor Golds stuk en I) en miljoen reservekampioen Sir Viva handen 1,2 respectievelijk Landgestüt (Damil voor stuk de euro la – Donnerhall (mv. (mv. V-Power Rosengold) (Holkenbrink), prijzen Valparaiso Viva Fidermark), Gut waren Forever), 93.000 x voor door Celle (Viva 84.000 voor geprimeerde Rock en Fidertanz) Vandenberg kwam 152.000 euro euro Gold De x dat (mv. Vivamor verkocht, 200.000 andere die euro in
Viva Eerste Gold-zonen jaargang
voor de – de al V-Power jaargang In 2023 het hoorde dit eerste – jaar Hannover Oldenburg Van de komt ook dat dat dekte topleveranciers. vijftal en keuringen. in eerst op tot
Valparaiso (Viva Rosengold) Donnerhall negen liefst In uitviel). (van Viva Sir (Viva Vida Plus elf), twee kreeg directe (waarvan een Van maar voorgesteld. Daarnaast door x zonen Westfalen geen x er Gold en er twee van uitviel. Golds Viva er la werden het zijn nog aanbod Vivamor Gold (van eentje waarvan een). (uit twee) I) eentje een er
Nederland, Velvedere, Zu nog Viva die twee Romance Venturo, Vitalissen Valdiviani, en Dreams, zes een een een een komen uit Von twaalf zes) Bij und (drie PS, Dynamic (van een een onder), V-Plus. zie
vaderlijnen De andere
tien van Esprit), elf de de (daarvan komen uit hengsten van (vier lijn Escaneno), Ferro B-lijn vier elf en via F-lijn acht. Uit van Oldenburger Secret) Bon uit kampioen de de uit E-lijn de ook (voornamelijk
een fokker eigenaar Hengsten en/of met Nederlandse
toegelaten eigenaar keuring tot fokker een de Zeven zijn en/of van Nederlandse hengsten
14 Jill / fokker: Groenlo Secret), Saerbeck eigenaar: Number Bomers, Ottmann, Franz-Georg One (Entertainer x Cat.nr
x / Toto BV fokker: J.W.H. 28 Lee Groenlo jr), Reesink Huurneman, (Frankie Stallions Cat.nr eigenaar:
zus fokker: Dynamic Hatton van van Catharinus de & (Fynch Barver Giesselmann, / Laan, fokker Heinrich Eigenaar: uit Cat.nr der 32 volle Oude-Pekela Dream),
49 eigenaar: Cat.nr Vitalis), (St. Emilion & Arthur van Heel x fokker Gemert,
(Vitalis x Stallions BV Ampère), Radstake, Cat.nr fokker: 56 Reesink / eigenaar: Voorst Noortje
W. / Weiss, Cat.nr Jameson uit eigenaar: 60 Pariska fokkers: Tol Askes. v. P. M. van Zwitersland (Vitalis RS2), Heilig, Norbert
Loon Vic Loon/Tamara van Enschede Stal (Vitalis / ’t x Loon, Cat.nr 61 van eigenaar: fokker: Secret),
links Handige
Collectie
HorseTelex op Collectie
Catalogus
Programma
Livestream
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.