HK Westfalen 2025 dressuur: 40 hengsten goedgekeurd, So Perfect uit volle zus Dynamic Dream kampioen

De Westfaalse hengstenkeuring is in volle gang. Van de 68 hengsten in de catalogus (waarvan er drie uitvielen) werden er maar liefst veertig goedgekeurd. Daaronder drie hengsten van een Nederlandse fokker en/of eigenaar. Twaalf hengsten werden geprimeerd. De in Oude Pekela door C. van der Laan gefokte cat.nr 49 (So Perfect uit volle zus Dynamic Dream) is uitgeroepen tot kampioen.
Goedgekeurde hengsten
My Belantis) x Dancer (Be 2 Cat.nr
(Bonderas Cat.nr I) Amour San 3 x
(Bonds Me) x 4 Cat.nr Follow
Cat.nr (Bonds 6 x Riccio)
Fürstenball) Cat.nr (Debutant 7 PS x
9 x Cat.nr Fiorano) (Diamantenglanz
Dream 1e 12 x Cat.nr reservekampioen Benicio), (Dynamic
Cascadello) Dream Cat.nr x 13 (Dynamic
14 Escolar) Dream (Dynamic Cat.nr x
(Dynamic Dream Cat.nr Floresco) 15 x
Cat.nr St. x Schufro) (Escaneno 16
(Escaneno Vivaldi) x Cat.nr 17 Van
(Escanto PS Cat.nr Gear) x Top 18
Goldberg) x (Escolar 20 Cat.nr
reservekampioen Cat.nr Charmeur), (Extra Gold 2e 22 x
I) Forever 23 Rock (Extra Cat.nr x Gold
Dancier) 25 x (Fanegro Cat.nr
(Feliciano 28 Cat.nr x Sezuan)
eigenaar & (Flashbang Heel Gemert, van fokker Cat.nr Vitalis), Arthur x 30
De 2e Kooning), 31 Schönweide x Him’s Cat.nr (Follow reservekampioen
x Kingdom 33 Scolari) Cat.nr (For
Romance Cat.nr 34 x I (For Frederico) Don
Amour San 37 x I) (Glamourdale Cat.nr
M) Cat.nr 43 (Secret x Belissimo
Nobless) Don (Secret x 44 Cat.nr
(So 48 x Cennin) Cat.nr Perfect
C. zus Dream fokker/mede-eigenaar: Laan, 49 x Dynamic Cat.nr v. Pekela (So Kampioen Dream van Oude volle Perfect Boy), – der
McLaren (Total Cat.nr Loxley) Lord x 52
eigenaar: (Vaderland Donnerhall), Reesink, Sir 54 Cat.nr x Eibergen Bas
x (Valdiviani 56 Cat.nr M) Belissimo
Cat.nr 57 (Vision x Benicio)
Cat.nr x Schufro) Don (Vision 58
Cat.nr (Vitalis x 59 Baron)
x (Vitalis Fürstenball) 61 Cat.nr
62 (Vitalis x Cat.nr Fürstenball)
(Vitalis Cat.nr Cain) Marc 63 x
(Vitalos 64 x Farrell) Cat.nr
Gold Dankeschön) 65 Cat.nr x (Viva
Don (Von und Zu Cat.nr 66 x Crusador)
68 x Escolar) Cat.nr (Zoom
*dikgedrukt = premiehengst
niet-ingedaalde Onder verband met voorbehoud (in testikels)
x I) Cat.nr und 66 Zu Romance For (Von
inzendingen Nederlandse
(Flashbang Arthur Vamos Gemert, Amigos zus & volle 30 Cat.nr eigenaar: Heel van x Vitalis), v. fokker
38(Gotcha-Utopia Davino), Diederik Silfhout van eigenaar: van x G.W. Cat.nr Norel, fokker:
VDL (Merlot Lettelbert, VDL Stud, Bears H. fokker: Cat.nr 40 x Wobbes, eigenaar: Rousseau),
Jan J. Cat.nr x eigenaar: Diamond), fokker: Haaksbergen Greve, 42 Daily Hengelo, Peredanic, (Omar Sharif
der Pekela van (So Dream 49 fokker/mede-eigenaar: Perfect Laan, Oude Cat.nr C. Boy), x
Sir Cat.nr Reesink, x (Vaderland Eibergen Bas I), Donnerhall eigenaar: 54
