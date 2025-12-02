HK Westfalen 2025 dressuur: 40 hengsten goedgekeurd, So Perfect uit volle zus Dynamic Dream kampioen

Handige links

My Belantis) x Dancer (Be 2 Cat.nr

(Bonderas Cat.nr I) Amour San 3 x

(Bonds Me) x 4 Cat.nr Follow

Cat.nr (Bonds 6 x Riccio)

Fürstenball) Cat.nr (Debutant 7 PS x

9 x Cat.nr Fiorano) (Diamantenglanz

Dream 1e 12 x Cat.nr reservekampioen Benicio), (Dynamic

Cascadello) Dream Cat.nr x 13 (Dynamic

14 Escolar) Dream (Dynamic Cat.nr x

(Dynamic Dream Cat.nr Floresco) 15 x

Cat.nr St. x Schufro) (Escaneno 16

(Escaneno Vivaldi) x Cat.nr 17 Van

(Escanto PS Cat.nr Gear) x Top 18

Goldberg) x (Escolar 20 Cat.nr

reservekampioen Cat.nr Charmeur), (Extra Gold 2e 22 x

I) Forever 23 Rock (Extra Cat.nr x Gold

Dancier) 25 x (Fanegro Cat.nr

(Feliciano 28 Cat.nr x Sezuan)

eigenaar & (Flashbang Heel Gemert, van fokker Cat.nr Vitalis), Arthur x 30

De 2e Kooning), 31 Schönweide x Him’s Cat.nr (Follow reservekampioen

x Kingdom 33 Scolari) Cat.nr (For

Romance Cat.nr 34 x I (For Frederico) Don

Amour San 37 x I) (Glamourdale Cat.nr

M) Cat.nr 43 (Secret x Belissimo

Nobless) Don (Secret x 44 Cat.nr

(So 48 x Cennin) Cat.nr Perfect

C. zus Dream fokker/mede-eigenaar: Laan, 49 x Dynamic Cat.nr v. Pekela (So Kampioen Dream van Oude volle Perfect Boy), – der

McLaren (Total Cat.nr Loxley) Lord x 52

eigenaar: (Vaderland Donnerhall), Reesink, Sir 54 Cat.nr x Eibergen Bas

x (Valdiviani 56 Cat.nr M) Belissimo

Cat.nr 57 (Vision x Benicio)

Cat.nr x Schufro) Don (Vision 58

Cat.nr (Vitalis x 59 Baron)

x (Vitalis Fürstenball) 61 Cat.nr

62 (Vitalis x Cat.nr Fürstenball)

(Vitalis Cat.nr Cain) Marc 63 x

(Vitalos 64 x Farrell) Cat.nr

Gold Dankeschön) 65 Cat.nr x (Viva

Don (Von und Zu Cat.nr 66 x Crusador)

68 x Escolar) Cat.nr (Zoom

*dikgedrukt = premiehengst

niet-ingedaalde Onder verband met voorbehoud (in testikels)

x I) Cat.nr und 66 Zu Romance For (Von

inzendingen Nederlandse

(Flashbang Arthur Vamos Gemert, Amigos zus & volle 30 Cat.nr eigenaar: Heel van x Vitalis), v. fokker

38(Gotcha-Utopia Davino), Diederik Silfhout van eigenaar: van x G.W. Cat.nr Norel, fokker:

VDL (Merlot Lettelbert, VDL Stud, Bears H. fokker: Cat.nr 40 x Wobbes, eigenaar: Rousseau),

Jan J. Cat.nr x eigenaar: Diamond), fokker: Haaksbergen Greve, 42 Daily Hengelo, Peredanic, (Omar Sharif

der Pekela van (So Dream 49 fokker/mede-eigenaar: Perfect Laan, Oude Cat.nr C. Boy), x

Sir Cat.nr Reesink, x (Vaderland Eibergen Bas I), Donnerhall eigenaar: 54