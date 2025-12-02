HK Westfalen 2025 dressuur: 40 hengsten goedgekeurd, So Perfect uit volle zus Dynamic Dream kampioen

Rick Helmink
HK Westfalen 2025 dressuur: 40 hengsten goedgekeurd, So Perfect uit volle zus Dynamic Dream kampioen featured image
Cat.nr 49 (So Perfect x volle zus Dynamic Dream) Foto: Sabine Wegener/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

De Westfaalse hengstenkeuring is in volle gang. Van de 68 hengsten in de catalogus (waarvan er drie uitvielen) werden er maar liefst veertig goedgekeurd. Daaronder drie hengsten van een Nederlandse fokker en/of eigenaar. Twaalf hengsten werden geprimeerd. De in Oude Pekela door C. van der Laan gefokte cat.nr 49 (So Perfect uit volle zus Dynamic Dream) is uitgeroepen tot kampioen.

