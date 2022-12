HK Westfalen dressuur: Volg de keuring vol met Nederlanders live

De Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf, die vanmorgen begonnen is met de presentatie op de driehoeksbaan, staat bol van de Nederlandse inzendingen. In Münster-Handorf komen vandaag en morgen de dressuurhengsten in de baan, dinsdag en woensdag de springhengsten.

Bij de dressuurhengsten zijn er niet alleen veel Nederlandse fokkers en eigenaren, maar ook veel zonen van Nederlandse hengsten zoals Franklin, Galaxy (2), Glamourdale, Grand Galaxy Win, Jameson RS2, Jovian en Le Formidable (2).

Dressuurhengsten van Nederlandse fokkers/eigenaren

Cat.nr 2 (Bonds x Finest) | Fokker & Eigenaar: Mirjam Drenth, Oude Pekela

Cat.nr 3 (Daily Diamond x Rock Forever I) | J.A. Wijnveen, Winterswijk / Eigenaar: Jan Greve, Haaksbergen

Cat.nr 14 (For Romance II x Zack) | Fokker: L. van Zandwijk, Kapel-Avezaath

Cat.nr 19 (Fürst Samarant x Diamond Hit) | Eigenaar: Reesink Horses, Eibergen

Cat.nr 20 (Fürst Toto x Stedinger) | Eigenaar: Reesink Horses & Trainingsstal Witte-Scholtens

Cat.nr 22 (Galaxy x All At Once) | Fokker & Eigenaar: Marcel Roerdink, Winterswijk

Cat.nr 27 (Jameson RS2 x Jazz) | Fokker: H.J. Kamphuis, Dronten

Cat.nr 30 (Le Formidable x Jazz) | Fokker: Luc Boogert, Winterswijk / Eigenaar: Fokker & Wim ten Pas

Cat.nr 41 (Toto jr x Chippendale) |Fokker: V/d Crommenacker/V/d. Wijst / Eigenaar: Reesink Horses

Cat.nr 47(Valverde x Ferro) | R. van Wolfswinkel, Ermelo / Eigenaar: Reesink Horses

Cat.nr 58 (Zenon x Chello II) | Fokker: P. Kamphof / Eigenaar: VDL Stud

Bron: Horses.nl