HK Westfalen: Dressuurkampioen voor 500.000 naar Wahler, eerste vier over 300.000 euro

Rick Helmink
HK Westfalen: Dressuurkampioen voor 500.000 naar Wahler, eerste vier over 300.000 euro featured image
Cat.nr 49 (So Perfect x volle zus Dynamic Dream) Foto: Sabine Wegener/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

Investeerders achter Klosterhof Medingen (Christoph Wahler) sloeg direct hun slag in de Westfaalse hengstenveiling. Voor 500.000 euro werd de dressuurkampioen cat.nr 49 (So Perfect x volle zus Dynamic Dream v. Dream Boy) aangeschaft en vervolgens werd voor 250.000 euro ook nog de springkampioen aangeschaft (lees hier meer). De eerste vier hengsten in de veiling gingen allemaal over de 300.000 euro, verderop in de veiling gingen nog vijf hengsten over de ton.

