HK Westfalen: Dressuurkampioen voor 500.000 naar Wahler, eerste vier over 300.000 euro

miljoen de van totaal aangeboden goedgekeurde de de er Van volgens stamboek, daadwerkelijk 46 werd en euro. de werden (98.239 hengsten het hengsten 100.000 omgezet goedgekeurde volgens in Westfalen. euro) hengsten de hengsten stamboekstatistiek de de In er gemiddeld euro voor op euro vijf bij 26.750 gingen niet-goedgekeurde bijna 56 18 20 niet-goedgekeurde hengstenveiling brachten hengsten bijna Gemiddeld verkocht werden op verkocht.

Veilingresultaat

Prijzen premiehengsten

cat.nr euro 500.000 Perfect (Klosterhof v. zus Dynamic Dream volle Dream Medingen) 49 Boy): Kampioen (So x

12 Dream euro cat.nr 300.000 Reservekampioen x (Dynamic Benicio):

(Helgstrand) Tweede euro x Him’s Kooning): Schönweide 31 De reservekampioen 350.000 Cat.nr (Follow

(Helgstrand) cat.nr euro Gold Charmeur): reservekampioen x 22 Tweede (Extra 415.000

cat.nr 3 (Bonderas Amour Premiehengst San 150.000 x euro I):

Gear): euro cat.nr PS Top 18 (Escanto x Premiehengst 76.000

85.000 25 Dancier): (Fanegro x Premiehengst euro cat.nr

euro Don 42.000 (Secret 44 x cat.nr Nobless): Premiehengst

x Premiehengst (Vitalis euro Fürstenball): cat.nr 61 70.000

Escolar): cat.nr Premiehengst x (Zoom euro 68 77.000

Overige topprijzen

9 Fiorano): (Diamantenglanz x euro 142.000 Cat.nr

190.000 (Secret M): Cat.nr x euro 43 Belissimo

x Don 130.000 Schufro): euro (Vision 58 Cat.nr

x (Vitalis 152.000 Marc Cat.nr Cain): euro 63

