HK Westfalen springen 2025: 24 springhengsten goedgekeurd, Chacco-Blue zoon kampioen

Op de Westfaalse Hengstenkeuring in Münster-Handorf zijn 24 van 32 aangeboden springhengsten goedgekeurd, daaronder zes in Nederland gefokte hengsten. Net zoals bij de dressuurhengsten een royaal aantal. Negen hengsten werden geprimeerd, daaronder ook de door Henk Mentink in Zelhem gefokte cat.nr 75 (v. Casago). Kampioen is cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte).
x Come Cat.nr (Caressini On) 73
Arezzo 74 VDL Cat.nr VDL) (Carrera x
Zelhem Mentink, 75 (Casago I), x Canturano Henk Cat.nr fokker:
Revel) Cat.nr de x Quidam 76 (Casall
kampioen 77 x Cat.nr (Chacco-Blue Sitte), Ogano
Cat.nr x Tinka’s Boy) (Chacco-Blue 78
Lanciano), reservekampioen x 2e 79 Cat.nr (Chaka
x Caretino) il 80 Cat.nr faut (Comme
81 Cat.nr VDL Koudekerke Cantos), Minderhoud, fokker: (Comthago x K.
82 Chacco-Blue) (Conthargos x Cat.nr
84 Cat.nr Cassini x II) F (Corneo
86 Cat.nr PS (Diablue Complete) For x
x Reuvenkamp, fokker: USA Vivant Cat.nr Heffinck), B.J.M. Heino vd (F-One 91
Planet (For 92 Cat.nr x Lyjanero)
du 96 x Carthago Balou (Mylord Cat.nr Rouet)
Ruytershof 2e 89 reservekampioen van x (Emerald Vadis), Quo ’t Cat.nr
de van Vivant (Hickstead x Heffinck) Cat.nr White 93
Staphorst x (Levi Bloemert, fokker: VDL 94 J. Cat.nr Bugatti VDL),
Cat.nr (Los Angeles Gerrit en x Arriëtta Griemelink, Barchem Z), 95 fokker: Hero Akarad
van Cat.nr Cassini het x I), 1e 97 (Nixon reservekampioen Meulenhof
Asca x Cat.nr Z) 98 (Okawango
x de H.T. Cat.nr Zuuthoeve (Tangelo Klomp, Indoctro), fokker: van 100 Blesdijke
du (Tobago Rouet) Cat.nr Baloubet Z 101 x
Denver) 102 Cat.nr d’Ecaussines x (Utamaro
en/of Nederlandse fokker een Hengsten eigenaar met
Mulder, Zirocco (Airplane 71 H. Cat.nr Stuifzand VDL), Blue fokker: x
Henk fokker: Zelhem x Cat.nr (Casago Canturano), Mentink, 75
Koudekerke VDL Cantos), fokker: Cat.nr K. 81 (Comthago x Minderhoud,
J.J.M. Quick Star), Ospel Heldens, (Conthargos Cat.nr 83 fokker: x
van Plot Blue), ’t 88 van fokker: Ruytershof (Emerald den Oetelaar, Cat.nr Kees x Schijndel
vd Heffinck), B.J.M. Cat.nr Reuvenkamp, 91 Vivant x Heino (F-One fokker: USA
Bugatti VDL Staphorst Bloemert, Cat.nr x fokker: J. 94 (Levi VDL),
fokker: Barchem Arriëtta Angeles 95 en x Z), (Los Griemelink, Hero Akarad Cat.nr Gerrit
de fokker: Blesdijke Klomp, Indoctro), Zuuthoeve (Tangelo x 100 Cat.nr van H.T.
Bears VDL (Zirocco eigenaar: Nantuel), Cat.nr Stud, VDL 103 Candy x Blue de
