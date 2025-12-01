HK Westfalen springen 2025: 24 springhengsten goedgekeurd, Chacco-Blue zoon kampioen

Rick Helmink
HK Westfalen springen 2025: 24 springhengsten goedgekeurd, Chacco-Blue zoon kampioen featured image
Door Rick Helmink

Op de Westfaalse Hengstenkeuring in Münster-Handorf zijn 24 van 32 aangeboden springhengsten goedgekeurd, daaronder zes in Nederland gefokte hengsten. Net zoals bij de dressuurhengsten een royaal aantal. Negen hengsten werden geprimeerd, daaronder ook de door Henk Mentink in Zelhem gefokte cat.nr 75 (v. Casago). Kampioen is cat.nr 77 (Chacco-Blue x Ogano Sitte).

