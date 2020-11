HK Westfalen springen: Volg de keuring live

De Westfaalse hengstenkeuring voor dressuurhengsten zit er op, nu is het de beurt aan de springhengsten. De keuring is begonnen met de presentatie op de driehoeksbaan en vanmiddag vanaf 13.00 uur wordt er gesprongen.

Vanmiddag springen de hengsten zoals gebruikelijk in een lijntje. Morgen staat dan nog een keer vrijspringen op de planning, niet in een lijntje, maar met één enkele sprong. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Westfalen op die manier de geprepareerde hengsten er uit wil pikken (lees hier meer). De keuring, primering en veiling van de springhengsten vindt aansluitend plaats.

Veel Nederlandse invloed

Negen van 27 geselecteerde springhengsten werden geboren in Nederland. Cat.nr 51 (Arezzo VDL x Cantos) bij Hans Lufting in Dalen, cat.nr 56 (Cabrio van de Heffinck x For Pleasure) bij Lukas Enting in Zuidveld, cat.nr 60 (Comthago VDL x Vigo d’Arsouilles) bij C.C. Meegdes in Hudbergen, cat.nr 68 (Grand Slam VDL x Sheraton) bij G. Omvlee in Emmer-Compascuum, cat.nr 70 (Irvington VDL x Tolan R) bij J. Bloemert in Staphorst, cat.nr 71 (Johnnie Walker VDL x Don Diablo HX) bij Hans Lufting in Dalen (ook de fokker van cat.nr 51), cat.nr 75 (Stakkato Gold x Balou du Rouet) bij Henk van Wijlick in Velden, cat.nr 76 (Untouchable x Cento) bij W. Vestjens in Baexem en cat.nr 77 (Zirocco Blue VDL x Numero Uno) bij C. de Dreu in Hummelo.

Veel zonen van VDL-hengsten dus en de VDL Stud stelt zelf ook nog twee van deze hengsten voor: cat.nr 60 (v. Comthago VDL) en cat.nr 77 (v. Zirocco Blue VDL).

Verder is fokker Hans Lufting nog eigenaar van zijn cat.nr 71 (v. Johnnie Walker VDL).

Programma

Dinsdag 24 november

10.00 uur: driehoeksbaan

13.00 uur: vrijspringen (lijntje)

Woensdag 25 november

9.00 uur: vrijspringen (een hindernis) en bekendmaken gekeurde hengsten

13.00 uur: presentatie premiehengsten en aansluitend kampioenskeuring

16.00 uur: veiling

