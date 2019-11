HK Westfalen: Volg de keuring live

Volgens de verhalen in de wandelgangen moet het wat bijzonders zijn: de collectie op de Westfaalse hengstenkeuring 2019. Vanaf vandaag is dat te zien. De Westfaalse hengstenkeuring, dit jaar met geïntegreerde zadelkeuring, begint vandaag met de oudere hengsten, vanaf 13.00 uur komen de 2,5-jarigen op de straat, gevolgd door het longeren. De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.

47 dressuurhengsten en 24 springhengsten mogen dit jaar hun opwachting maken op de Westfaalse hoofdkeuring in Münster-Handorf. Daar komen nog negen driejarigen (4 springen/5 dressuur) bij voor de geïntegreerde zadelkeuring. Flink wat Nederlandse inzendingen kregen vorige week een ticket voor de keuring, acht springhengsten en zeven dressuurhengsten hebben een Nederlandse fokker en/of eigenaar. In die laatste groep vier veilingtoppers.

Veilingtoppers

De duurste was de voor 50.000 euro op Veulenveiling Midden-Nederland geveilde Mister Red Texel (Daily Diamond x Jazz, fokker: Wim van der Linde), die nu wordt voorgesteld door Eugène Reesink en Jan Pieter Dalsem. Zij kochten in dat jaar ook de door M. Konijn-Egas gefokte Make My Day (Toto jr x Apache) voor 41.000 euro in Borculo en op diezelfde veiling voor 36.000 euro de door W. v/d Heuvel gefokte Monteverdi (Vivaldi x Fürst Heinrich). Deze drie hengsten mogen allemaal verschijnen op de hoofdkeuring en dat geldt voor nog twee inzendingen van Reesink en Dalsem: een Franziskus x Rock Forever en een Rock Forever x Fürst Heinrich. De voor 30.000 euro in Borculo aangeschafte Magnify-K van ’t Kattenheye (For Romance I x Fidertanz) redde het niet.

Nog twee Nederlandse fokproducten

De door C. van der Laan gefokte Dream Boy x Sir Donnerhall mag ook naar de hoofdkeuring. Van der Laan stelt hem samen voor met Heinrich Giesselmann. De door Henk van Wijlick gefokte Eastwood W (Escolar x Sandro Hit) mag ook naar de hoofdkeuring. Hij werd als veulen in Münster verkocht voor 38.000 euro aan Hengsthaltung Kemper.

Springhengsten

Bij de springhengsten zijn er twee hengsten van Nederlandse eigenaren. Herman Seiger komt, hoe kan het ook anders, met een Comme il faut (uit een moeder van Quidam’s Rubin). R.A.J. Huijbregts en M. van Kessel komen met de door J.C.M. van Kessel gefokte Kannan x Emerald.

Mathieu Beckmann heeft, zoals gebruikelijk de laatste jaren, weer flink wat Nederlandse veulens opgespeurd. Dit jaar mogen de door de door J.O.H. Lufting gefokte Arezzo VDL x Cantos, de door W. Zwier gefokte Durango VDL x Cantos, de door B.S. Wichers gefokte Kannan x Chin Chin en de door Marianne Weckx gefokte Stakkato Gold x Chirivell van Beckmann naar de hoofdkeuring. Nog twee hengsten werden in Nederland geboren. De door R. Tel gefokte Cornet Obolensky x Berlin wordt voorgesteld door familie Wilbers en de door T.G.M. Overmars gefokte Hardrock Z x Diamant de Semilly door de combinatie Schulze-Averdiek en Holtwiesche.

Ibiza

De door Luc Boogert gefokte Asgards Ibiza doet het goed met zijn eerste jaargang. Hij heeft al zeven goedgekeurde zonen dit seizoen en in Westfalen is de Desperado x Jazz-hengst ook vertegenwoordigd met vier zonen. Sir Heinrich is topleverancier met vijf nakomelingen. Bij de springhengsten doet Cornet Obolensky de beste zaken met vijf zonen (één zadelkeuring), gevolgd door de extreem populaire Z-hengst Dominator Z. Westfalen heeft op springgebied ook nog een echte parel in de collectie: een For Pleasure uit Bundes- en Wereldkampioene Chao Lee.

Programma

Maandag 25 november

9.00 uur: vrijspringen oudere hengsten

11.00 uur: voorrijden zadelkeuringshengsten

13.000 uur: straat

15.00 uur: longeren dressuurhengsten

Dinsdag 26 november

9.00 uur zadelkeuring met testruiter

10.30 uur vrijbewegen dressuurhengsten

16.00 uur vrijspringen springhengsten

Donderdag 27 november

10.00 uur presentatie goedgekeurde hengsten

12.00 uur primering

14.00 uur kampioenskeuring

15.0o uur veiling

Bron: Horses.nl