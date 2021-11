HK Westfalen: Volg de keuring live

De keuring voor dressuurhengsten zit er op in Westfalen, nu is het de beurt aan de springhengsten. Vanaf 11.00 uur verschijnen de springhengsten op de straat, gevolgd door het vrijspringen vanaf 13.00 uur. Morgen komen de hengsten dan nog een keer terug om een enkele sprong (in plaats van een lijntje) te springen en wordt er geveild.