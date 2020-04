Kampioenshengst Dynamic Dream na positieve dopingtest weer goedgekeurd in Westfalen

De kampioen van Westfalen, de driejarige Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I), is weer goedgekeurd in Westfalen. In februari dit jaar werd bekend dat de keuring van de hengst ongedaan werd gemaakt, omdat er flunixin (een ontstekingsremmer) in het bloed werd gevonden. De hengst is inmiddels opnieuw beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie en verkreeg zo weer groen licht.