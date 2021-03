Kannan Jr mag nu ook Westfaalse merries dekken

De 6-jarige Kannan Jr (v. Cornet Obolensy) gaat sinds vorige week als Westfaals goedgekeurde hengst door het leven. Duitse fokkers kunnen nu dus ook gebruik maken van de kampioen van de KWPN-hengstenkeuring.

De schimmel wordt in de sport uitgebracht door de Duitse ruiter Wolfgang Zimmermann. “Hij is een paar keer in Duitsland op concours geweest en zodoende ontstond er interesse voor Kannan Jr”, aldus mede-eigenaar Sjaak van der Lei.

Hengst erkennen

Om de hengst te kunnen erkennen, moest de Westfaalse commissie beschikken over alle informatie van het KWPN en er zijn video’s van Kannan Jr bekeken.

