Maxim-N levert twee Westfaalse dressuurkampioenen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Maxim-N levert twee Westfaalse dressuurkampioenen featured image
Danica Duen met Gut Neuenhof's Maxima. Foto: Westfalen Pferde/LL Foto
Door Savannah Pieters

Afgelopen week werden op de Westfaalse Kampioenschappen zes dressuurkampioenen en drie springkampioenen gehuldigd. Opvallend is dat de KWPN-gefokte en in Duitsland goedgekeurde hengst Maxim-N (Glock’s Toto Jr. x Johnson, fokker P. Nijssen) de kampioen bij de driejarige merries en ruinen én de kampioen bij de zesjarige dressuurpaarden leverde.

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