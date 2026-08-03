Maxim-N levert twee Westfaalse dressuurkampioenen

Afgelopen week werden op de Westfaalse Kampioenschappen zes dressuurkampioenen en drie springkampioenen gehuldigd. Opvallend is dat de KWPN-gefokte en in Duitsland goedgekeurde hengst Maxim-N (Glock’s Toto Jr. x Johnson, fokker P. Nijssen) de kampioen bij de driejarige merries en ruinen én de kampioen bij de zesjarige dressuurpaarden leverde.
op NRW won voor negentien Estobar 2,5-jarige is driejarige Neuenhof in merrie goedgekeurd Gestüt de geregistreerd. Veulenveiling aangeschaft euro Limburgse de HorseTelex bekendste hem nakomelingen daarvan hij leeftijd de door werd werd slechts leeftijd 2017 waarschijnlijk brons dekte (mv. niet, NRW). zo van hengst Gut Deze Gut in op door Gut staan Neuenhofs Maxima op De 23.000 daaropvolgende gefokte in op de Veel Neuenhof. Op Bundeschampionate. jaren Maxim de Oldenburg.
zus Leuk Grand veroverde Duen de vader Escorial. Danica’s de uit Escolar won Moon dochter NRW weekend dat goud Neuenhof’s Maxim zus Gut volle Luisa. bij De driejarige Sophie zijn ruinen. Afgelopen met de River merries titel is en en Maxima Danica gefokt Prix-hengsten twee van merries bij de detail zesjarige volle door een dressuurpaarden. Haar
hengsten Dressuurkampioenen
Driejarige
- x Rubin Famous (Friedrich met der Beatrice Arturi – 8,35 Goldberg) Große
- – Kim Pik Virtuoso (Valdiviani Leonie Ricke met 8,25 x Labionics)
- met (Bonds Franziskus) Geßmann 8,10 Bellingham Melanie – x
– 8,15 & Falerno met Schufro) Torrallardona Krög x San Royal (Feinsten Julia
ruinen Driejarige merries en
- – Gut Moon Neuenhof’s x Escolar) Duen met Danica River (Maxim 8,9
- Melanie x Be My met The Klein Ampère) (Be One Dancer – 8,5
- x Große-Geldermann Julia – Fräulein JH Bonds) (Flashbang met 8,05 Bonds
Vierjarige hengsten
- Zacolar (Zanetti Sina Escolar) Aringer x 9,6 – met
- Zake 8,65 (Zoom – Niro) met Emma De Gömmer x
- Dimaggio) 8,3 Linus (Damaschino – Keller met Danubio x
Vierjarige ruinen en merries
- Sunshine Be Ulmker met – NRW (Benicio For x My Dance) 9,2 Christiane
- x Aringer met 8,7 Sina (Zanetti Zauberfee Florenciano) –
- (Segantini Lemony’s Spezialeffekt 8,6 x Schulze met – Nicket) Thomas
dressuurpaarden Vijfjarige
- Duen met Maxima (Maxim Danica Estobar – Neuenhof’s x 8,38 NRW) Gut
- Niro) De (Dream Laurin Dark – met x Boy Dynamic Hoffmann 8,08
- – Flatley) Deluxe Jana (Diamond NRW 8,08 Thamm met Delight Marie x
dressuurpaarden Zesjarige
- 8,8 Laura – in Rock NRW (Fashion Fiete x met Forever) Soddemann Kira Black
- Niro) De met Imara Lucie-Anouk – x S Baumgürtel (Imposantor 8,48
- Gold (Viva – Melanie 8,14 Forever) Rock Vandenberg x met Geßmann
Springpaarden
Vierjarige springpaarden
- x Fire) Wiebke Forfire (Forlee Sievert met – 8,8 Captain
- Marie 8,6 (Emerald Cornet x – Emerthago Obolensky) Ligges met
- 8,5 Malte – Fontana Merschformann (Forlee x Stakkatol) met
springpaarden Vijfjarige
- Mario Conthalino Maintz met 15,9 x – Carolino) SP (Conthalou
- met Schauren (Diahago Daiquiri x – Quo Vivien 15,8 Vadis)
- x met Diamant Casall Soleil Feldmann De (Diamant Quintero) – 15,7 Manuel De
springpaarden Zesjarige
- (I’m x Alive Mario met – I’m de Special Muze Maintz Capitalist) 0/35,40
- 2000 Doris Hempe – Z 0/35,63 Jacqueline Grey Lord Pezi) met (Dominator x
- Eckermann RM Casca – met Katrin x (Cascadello Coco 0/35,66 Boy Clinton)
Bron: Horses.nl
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