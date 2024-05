Merrieveulen uit gewonnen dekking kampioen V-Power veilingtopper in Westfalen

Een merrieveulen uit de eerste jaargang van de Westfaler-kampioen V-Power (Viva Gold OLD x Fidertanz) is op de online veulenveiling van het Westfälisches Pferdestammbuch de topper van de veiling geworden. Zuchtgemeinschaft Strunk won vorig jaar op de hengstenshow van het Westfaalse stamboek een dekking van V-Power. In combinatie met de Fürstenball-dochter Feeling OLD werd daar het merrieveulen Vaiana uit geboren. Zij werd gisteren met 17.500 euro de topper van de veiling.

Uit de fokkerij van Zuchtgemeinschaft Strunk (opgericht door wijlen Heidi Strunk, haar echtgenoot Wilhelm en diens broer Heinrich) komen meerdere grote successen voort. De bekendste paarden zijn Isabell Werths WK-gouden Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) en Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x), maar ZG Strunk fokte ook meerdere internationale springpaarden. Feeling OLD, de moeder van veilingtopper Vaiana, werd door Nina Strunk op Z2-niveau uitgebracht en liep met Bianca Nowag op vierjarige leeftijd de finale van de Bundeschampionate.

10.000 euro of meer

Sir Heinrich, die al meerdere veilingtoppers leverde, tekende nu voor het vaderschap van het één na duurste veulen. Sunshine Reggae is gefokt uit Elea R. De Escolar-dochter won meerdere jonge paarden-proeven en won in 2018 de Westfalen Wappen. Haar dochter Sunshine Reggae viel op de veiling goed in de smaak en wisselde voor 13.000 euro van eigenaar. Verpoorten (Viva Gold OLD x Valverde) bracht exact 10.000 euro op.

Rijpony’s

Bij de rijpony-veulens werd Da Vinci (D-Gold AT NRW x Going East) werd voor 6.750 euro verkocht. Het hengstveulen komt uit een volle zus van de reservekampioen van de Westfaalse Elite-Schau van 2023.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl/Westfalen