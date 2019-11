Wichers over Westfaalse kampioen: ‘Enorme opsteker voor mij als fokker’

Fokker Bert Wichers zag gisteren zijn Kannan-zoon Morkus BSW kampioen van de springpaarden worden op de Westfaalse hengstenkeuring. Wichers: ''Ik heb de dag gisteren fantastisch beleefd, want ik was erbij en keek ernaar en het overkwam mij dat mijn hengst kampioen werd. Dat het zo afliep had ik geen idee van.''

Wichers: ”Er kwamen vier paarden later weer terug voor de Endring en toen werd het spannend. De nummers drie en vier kwamen eerst binnen en hier zat mijn fokproduct niet bij. Dus toen wist ik dat mijn hengst nummer 1 of 2 werd. Ik had eerst niet door dat mijn hengst kampioen was, maar ik zag dat de eigenaren elkaar om de hals vlogen. Toen werd ik in het zonnetje gezet en kreeg ik een gouden medaille en een prachtige foto van de hengst.”

Enorme opsteker

”Het is een enorme opsteker voor mezelf als fokker”, aldus Wichers. ”Maar ook voor mijn stam. Ik heb er gelukkig nog een volle zus van die een jaar jonger is. Dus we wachten met spanning af hoe die merrie is.”

Precies zijn moeder

Wichers: ”Ik had verwacht dat mijn fokproduct boven de 50.000 euro zou opbrengen. Hij stak er exterieurmatig met kop en schouders bovenuit en hij kan fantastisch lopen. Toen de hengst gisteren rond liep herkende ik zijn moeder in dit paard. Hij lijkt precies op zijn moeder.”

8.750 euro

Wichers: ”Ik heb de hengst aan Mathieu Beckmann op de veulenveiling in Dwingelo voor 8.750 euro verkocht, waar ik erg blij mee was. Beckmann vertelde mij in oktober dat hij in november naar de keuring mocht en dit vond ik erg leuk.”

