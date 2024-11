Minder hengsten op Duitse voorselecties, niet minder door

Op de voorselecties voor de verschillende Duitse keuringen was dit jaar merkbaar dat er wat minder hengsten werden aangeboden. Op de Westfaalse voorselectie verschenen in totaal rond de 230 hengsten (negentig springen en 140 dressuur), dat waren er een paar jaar geleden nog honderd meer. In Hannover werden rond de 330 hengsten (130 springen en tweehonderd dressuur) aangeboden. In Hannover was een daling waarneembaar in de dressuur, maar werden weer meer springhengsten aangeboden.