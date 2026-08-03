My Dream en Moon River kampioenen op Westfaalse Eliteschau

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Reservekampioenen

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My Mylord Carthago-dochter Dream springkampioen (v. Mylord My Carthago). Sabine Foto: Wegener/Equitaris Dream

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x door Z) uitgeroepen reservekampioene x tweede Calinello) (Carell x Cornet Obolensky). (Jasper Comilfo werd (Etoulon B gedeeld Crispy titel van eerste tot Plus Enjoy en Jolie De werd reservekampioene.

ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/westfalen/maxim-n-levert-twee-westfaalse-dressuurkampioenen/

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Bron: Horses.nl/Westfalen