My Dream en Moon River kampioenen op Westfaalse Eliteschau

Op de Westfalen Woche vormde de 59e Westfaalse Eliteschau voor drie- en vierjarige merries opnieuw een van de hoogtepunten van het seizoen. De kampioenstitels gingen naar de springgefokte My Dream (Mylord Carthago x A La Carte NRW) en de dressuurgefokte Gut Neuenhof’s Moon River (Maxim x Escolar).
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Reservekampioenen
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My Mylord Carthago-dochter Dream springkampioen(v. Mylord My Carthago). Sabine Foto: Wegener/Equitaris Dream
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x door Z) uitgeroepen reservekampioene x tweede Calinello) (Carell x Cornet Obolensky). (Jasper Comilfo werd (Etoulon B gedeeld Crispy titel van eerste tot Plus Enjoy en Jolie De werd reservekampioene.
ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/westfalen/maxim-n-levert-twee-westfaalse-dressuurkampioenen/
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Bron: Horses.nl/Westfalen
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