My Dream en Moon River kampioenen op Westfaalse Eliteschau

Savannah Pieters
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Gut Neuenhof's Moon River (v. Maxim). Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de Westfalen Woche vormde de 59e Westfaalse Eliteschau voor drie- en vierjarige merries opnieuw een van de hoogtepunten van het seizoen. De kampioenstitels gingen naar de springgefokte My Dream (Mylord Carthago x A La Carte NRW) en de dressuurgefokte Gut Neuenhof’s Moon River (Maxim x Escolar).

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