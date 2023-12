Nederlanders slaan toe in Westfalen: Bonds-reservekampioen voor 281.000 naar Nijhof, Raven-zoon voor 210.000 naar Brinkman

Nederlandse hengstenhouders slaan toe op de Westfaalse hengstenkeuring. Team Nijhof haalt de reservekampioen cat.nr 4 (Bonds x Fürst Romancier) voor 281.000 euro naar Nederland en Stal Brinkman kocht voor 210.000 euro de premiehengst cat.nr 35 (Raven x Franziskus). Drie andere reservekampioenen brachten nóg meer op.

De kwaliteit op de Westfaalse keuring was dit jaar niet helemaal om over naar huis te schrijven, maar met de prijzen zet Münster-Handorf de andere stamboeken ook dit jaar weer in de schaduw. Alle premiehengsten werden door veilingmeester (en hengstenkeuringscommissievoorzitter) Thomas Münch afgeslagen voor flinke bedragen (ook in dit jaar, waar het er op andere veilingen allemaal niet zo dol aan toe gaat). Gemiddeld brachten de eerste negen hengsten in de veiling 244.333,33 euro op en de eerste 2 miljoen is (op papier) al weer omgezet.

Total McLaren reservekampioen voor zeven ton naar Gut Schönweide

De kampioen (cat.nr 7 v. Dream Boy) kwam niet in de veiling, maar dat deerde niet in Münster Handorf. Gestüt Gut Schönweide van Adrian en Alexandra Gasser kochten voor 700.000 euro de reservekampioen cat.nr 44 (Total McLaren x Florenciano). Een prijs die niet iedereen verwacht had, aangezien de hengst WFFS-drager is.

300.000 en 310.000 euro voor reservekampioenen van Secret en Confess Color

Westfalen zou Westfalen niet zijn als er niet nog een heel stel hengsten met een lintje waren. In totaal werden er vier reservekampioenen geveild. Twee hengsten die als tweede geplaatst werden en twee hengsten die op de derde plaats werden gerangeerd.

Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle kochten voor 300.000 euro cat.nr 36 (Secret x Christ) en de staatsstoeterijen Warendorf (NRW Landgestüt) en Moritzburg legden samen 310.000 euro neer voor cat.nr 6 (Confess Color x Sir Donnerhall).

Reservekampioen naar Nijhof en premiehengst naar Brinkman

Bij de 2e reservekampioen cat.nr 4 (Bonds x Fürst Romancier) sloeg Team Nijhof toe. Voor 281.000 euro werd de vos naar Nederland gehaald.

De volgende hengst die geveild werd, komt ook naar Nederland. Cat.nr 35 (Raven x Franziskus) werd voor 210.000 euro door Stal Brinkman gekocht.

Prijzen premiehengsten

Cat.nr 44 (Total McLaren x Florenciano): 700.000 euro (Gestüt Gut Schönweide)

Cat.nr 6 (Confess Color x Sir Donnerhall I): 310.000 euro (Landgestüt Warendorf en Landgestüt Moritzburg)

Cat.nr 36 (Secret x Christ): 300.000 euro (Helgstrand & Schockemöhle)

Cat.nr 4 (Bonds x Fürst Romancier) : 280.000 euro (Team Nijhof)

Cat.nr 35 (Raven x Franziskus): 210.000 euro (Stal Brinkman)

Cat.nr 22 (Galaxy x Donnerball): 170.000 euro (?)

Cat.nr 51 (Vitalis x San Amour I): 86.000 euro (Schockemöhle)

Cat.nr 2 (Benicio x Dancier): 75.000 euro (?)

Cat.nr 18 (For Romance I x Vitalis) 68.000 euro (Damil Dressage)

De veiling loopt nog en is hier te volgen

Bron: Horses.nl