Nederlands feestje op Westfaalse HK: 10 van 34 springhengsten met Nederlandse fokker

Op de Westfaalse hengstenkeuring (30 november – 2 december) is het wat de springhengsten betreft dit jaar een Nederlands feestje: van de 34 geselecteerde springhengsten zijn er tien in Nederland gefokt en is er eentje in Nederlands eigendom. Bijna eenderde van de hengsten dus.
Emerald Diablue zijn er ’t verervers jonge Airplane, hengsten Bij qua bovenuit Chacco-Blue, springen, PS er hebben geen hengst getalsmatig 34 twee. nafok de van die en er Conthargos de Ruytershof,
en op Obolensky van Dia Van hengst faut één 2023 de In kwam hengsten en geen. Comme Corrado geen van twee, meeste Vorauswahl, Cornet il Airplane onderstaande drie veulens. Blue de brachten van Hickstead
faut Blue springhengsten
HengstVeulens il 2023 PS24
Springhengsten Blue 49Airplane 32Dia de Obolensky 86Comme ’t NRW 59Hickstead Nederlandse met Casall26Emerald Corrado32Diro32Forlee31Diamant Veulens fokker/eigenaar van 2023Cornet Ruytershof26Chaccothage
De hengsten fokker/eigenaar: hebben een Nederlandse onderstaande
Carrera Mittendorf, J.A.F. (Airplane Cat.nr fokker: x Coevorden 2 VDL),
H. (Airplane Mulder, 3 Zirocco Stuifzand x VDL), Blue fokker: Cat.nr
fokker: x Henk Cat.nr 9 Zelhem Mentink, Canturano), (Casago
(Comthago Cat.nr VDL 21 K. Cantos), x Minderhoud, fokker: Koudekerke
Quick Cat.nr 35 Ospel J.J.M. Heldens, x Star), (Conthargos fokker:
van 54 Kees Plot (Emerald Blue), den Cat.nr Schijndel ’t van fokker: x Oetelaar, Ruytershof
58 Heino Reuvenkamp, USA Vivant Heffinck), fokker: vd (F-One Cat.nr x B.J.M.
J. (Levi VDL), VDL Bugatti Bloemert, x Staphorst Cat.nr 66 fokker:
Angeles Barchem Gerrit fokker: (Los Hero Cat.nr en x 67 Z), Griemelink, Arriëtta Akarad
Blesduke 74 Cat.nr H.T. Indoctro), x Klomp, Zuuthoeve de fokker: (Tangelo van
VDL Bears Stud, Cat.nr (Zirocco Candy VDL de Nantuel), x Blue 82 eigenaar:
toegelaten Alle hengsten
Catalogus voorselectie
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.