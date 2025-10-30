Nederlands feestje op Westfaalse HK: 10 van 34 springhengsten met Nederlandse fokker

Rick Helmink
Door Rick Helmink

Op de Westfaalse hengstenkeuring (30 november – 2 december) is het wat de springhengsten betreft dit jaar een Nederlands feestje: van de 34 geselecteerde springhengsten zijn er tien in Nederland gefokt en is er eentje in Nederlands eigendom. Bijna eenderde van de hengsten dus.

