Nederlandse hengst geprimeerd op NRW-Koudbloedkeuring in Wickrath

Op zaterdag 22 november vormde het Pferdezentrum Schloss Wickrath opnieuw het decor voor de NRW-Koudbloedkeuring. De Nederlandse fokker Theo Nijssen had vijf jaar geleden met de op Landgestüt Warendorf gestationeerde Fantus (Franco x Fritz) de kampioen in handen en zag nu diens halfbroer cat.nr. 15 (Netzer x Fritz) geprimeerd worden.

Savannah Pieters Door

De strijd om het kampioenschap werd gewonnen door cat.nr. 6 Ethos (Elko x Franzl). De hengst overtuigde de commissie op alle onderdelen. “Een goed gelijnde jonge hengst met een solide fundament en een harmonieuze lichaamsbouw. Zijn zeer goede basisgangen – met name de losgelatenheid en het ruime overstappen in de stap – maakten het verschil”, aldus Kathrin Tosberg.

De nog jeugdig ogende cat.nr. 19 (Nordstern x Elton) maakte vooral bij het vrijbewegen indruk: daarbij bleef hij steeds goed gesloten en bergopwaarts.

Naast de Nederlands gefokte Netzer-zoon werd er nog een hengst geprimeerd: cat.nr. 5 Edelmann (Ehrenberg x Edzard).

Bron: Horses.nl/Westfalen Pferde