Niet-goedgekeurde About You loopt goedgekeurde hengsten er uit

De niet-goedgekeurde About You (AC/DC x Estobar NRW) liep op de Westfalen-Woche in Münster-Handorf onder Ana-Teresa Pires een heel stel goedgekeurde hengsten er uit. De hengst kreeg maar één cijfer onder de 9 (een 8,5 voor de stap) en won met een 9,05 gemiddeld het kampioenschap voor driejarige hengsten.

About You versloeg onder andere de in Westfalen goedgekeurde Bon Vivaldi (Benicio x Vivaldi) die uitkwam op een 8,7 gemiddeld en de geprimeerde Franz Joseph Junior (Franziskus x Rock Forever I), die een 8,55 gemiddeld toebedeeld kreeg.

Uitslag

Bron: Horses.nl