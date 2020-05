Nieuwe Westfaalse fokkerijleider Klingbeil stopt in proeftijd

De 32-jarige Philipp Klingbeil werd in januari aangesteld als fokkerijleider van het Westfaalse stamboek. Nu meldt het stamboek dat hij er eind mei alweer mee stopt. "Om persoonlijke redenen verlaat Philipp Klingbeil het Westfaalse stamboek in zijn proeftijd", aldus het stamboek.

Ralf Johanshon, voorzitter van het Westfaalse stamboek, zegt het vertrek te betreuren. “We betreuren deze beslissing zeer, maar respecteren het ook en zijn direct akkoord gegaan. Philipp Klingbeil is op jonge leeftijd al echte paardenexpert, die op vaktechnisch en persoonlijk gebied veel vertrouwen verdient. We wensen hem in zijn verdere loopbaan veel succes en alle goeds.”

Thomas Münch

Thomas Münch, verkoopsleider in Westfalen, wordt nu plaatsvervangend fokkerijleider tot er een opvolger voor Klingbeil is gevonden.

