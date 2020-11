Nog een Nederlandse kampioen in Westfalen: koudbloed van Nijssen

Eerder deze week werd de door Hans en Geke Lufting gefokte Arezzo VDL x Cantos hengstenkeuringskampioen bij de Westfaalse springpaarden en vandaag is er al weer een Nederlandse kampioen in Münster-Handorf! Cat.nr 2 (Franco x Fritz) van fokker Theo Nijssen uit Beesel is kampioen geworden bij de koudbloeden.