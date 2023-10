NRW-achtervoegsel voor Sir Hubert en Top Casanova

Op de herfstveiling van het Westfaals stamboek hebben het internationale Grand Prix-paard Sir Hubert (Sir Heinrich x Florestan I) en de driejarige pony Top Casanova (Top Champion x Der feine Lord AT) het achtervoegsel NRW gekregen.

De tienjarige Sir Hubert wordt door Borja Carrascosa op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. In augustus liep de ruin op CDI3* Ermelo naar twee PR’s: 71,609% in de Grand Prix en 71,553% in de Spécial.

De driejarige ponyruin Top Casanova heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee mooie successen gehaald. Hij werd dit jaar Westfaals kampioen en werd op de Bundeschampionate als reservekampioen gehuldigd.

Bron: Horses.nl/Westfalen