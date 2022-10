Oranje boven in Westfalen: Tig hengsten met Nederlands tintje toegelaten tot hoofdkeuring

De voorselectie voor de Westfaalse hengstenkeuring zit er op en Oranje scoorde afgelopen week. Maar liefst zeventien hengsten met Nederlandse fokkers en/of eigenaren zijn toegelaten tot de keuring. Daarnaast zijn in Westfalen de eerste zonen van voormalig KWPN keuringskampioen Le Formidable en KWPN-multikampioen Jameson RS2 gepresenteerd.

Bloed van ‘Nederlandse’ (in Nederland dekkende) hengsten is zeer goed vertegenwoordigd op de keuring. Bij de springhengsten onder andere met zonen van Eldorado van de Zeshoek (2), For Treasure VDL (2), Grand Slam VDL (2), Grandorado TN, Johnnie Walker VDL, Komme Casall TN en Tangelo van de Zuuthoeve.

Bij de dressuurhengsten met Daily Diamond, Franklin, Galaxy (2), Glamourdale, Grand Galaxy Win, Jameson RS2, Jovian, Le Formidable (2), Toto jr, Vaderland (3) en Zenon.

Reesink Horses

De invloed van Reesink Horses valt op. Niet alleen met vier toegelaten inzendingen, maar ook met zonen van door Reesink ontdekte hengsten. Te weten: Franziskus, Galaxy (2), Vaderland (3), Valverde (2), Vitalis en Viva Gold (5). Viva Gold (Vivaldi x For Romance x Weihegold) is met die vijf toegelaten zonen uit zijn eerste jaargang ook topleverancier.

Toegelaten springhengsten van Nederlandse fokkers/eigenaren

Cat.nr 35 (Conthargos x Zavall VDL) | Fokker: H. Dissel, Veenendaal

Cat.nr 59 (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) | Fokker & Eigenaar: B.J.M. Beuvekamp, Heino

Cat.nr 69 (Grand Slam VDL x Azteca VDL) | Fokker: G.J. Born, Zwinderen

Cat.nr 70 (Grand Slam VDL x Lux Z) | Fokker: J. Otten, Hoogersmilde

Cat.nr 71 (Grandorado TN x Cornet Obolensky) | Fokker: H.H.M. Bosch, Luttenberg / Eigenaar: Egbert Schep, Tull en ’t Waal

Cat.nr 73 (Johnnie Walker VDL x Veron) | Fokker: G.J. Bosch, Dalen

Toegelaten dressuurhengsten van Nederlandse fokkers/eigenaren

Cat.nr 107 (Bonds x Finest) | Fokker & Eigenaar: Mirjam Drenth, Oude Pekela

Cat.nr 113 (Daily Diamond x Rock Forever I) | J.A. Wijnveen, Winterswijk / Eigenaar: Jan Greve, Haaksbergen

Cat.nr 160 (For Romance II x Zack) | Fokker: L. van Zandwijk, Kapel-Avezaath

Cat.nr 170 (Fürst Samarant x Diamond Hit) | Eigenaar: Reesink Horses, Eibergen

Cat.nr 173 (Fürst Toto x Stedinger) | Eigenaar: Reesink Horses & Trainingsstal Witte-Scholtens

Cat.nr 176 (Galaxy x All At Once) | Fokker & Eigenaar: Marcel Roerdink, Winterswijk

Cat.nr 183 (Jameson RS2 x Jazz) | Fokker: H.J. Kamphuis, Dronten

Cat.nr 189 (Le Formidable x Jazz) | Fokker: Luc Boogert, Winterswijk / Eigenaar: Fokker & Wim ten Pas

Cat.nr 221 (Toto jr x Chippendale) |Fokker: V/d Crommenacker/V/d. Wijst / Eigenaar: Reesink Horses

Cat.nr 232 (Valverde x Ferro) | R. van Wolfswinkel, Ermelo / Eigenaar: Reesink Horses

Cat.nr 257 (Zenon x Chello II) | Fokker: A. Buist, Grijpskerk / Eigenaar: VDL Stuur