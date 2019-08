Ramzes-prijs voor familie Strunk, fokkers Bella Rose en Emilio

Op het Turnier der Sieger wordt jaarlijks de Ramzes-Prijs uitgereikt, een prijs voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Westfaalse paardenfokkerij. Dit jaar ging de prijs aan de familie Strunk uit Bochum, onder andere de fokkers van Isabell Werths toppaarden Bella Rose (v. Belissimo M) en Emilio (v. Ehrenpreis).

Dressuurpaarden die tot de buiten-categorie behoren zijn zeldzaam. Heel zeldzaam. Er één fokken blijft voor veel fokkers een droom. Niet voor de familie Strunk uit het Westfaalse Bochum. Zij fokten twee absolute toppers met Bella Rose en Emilio. Hun geheim: “Een goede stammoeder en een beetje geluk”, vertelde Heike Strunk in een eerder interview met De Paardenkrant. Dat beetje geluk zit ‘m in de goede band met Isabell Werth.

Pik Dame

“De basis van het succes zit in de stammoeder”, zei Strunk. Haar man Wilhelm en diens broer Heinrich kochten in 1974 de merrie Pik Dame na een lange zoektocht. “Mijn man en mijn zwager begonnen in het begin van de jaren ’70 met fokken met een Hessische merrie, die in Westfalen niet in het stamboek werd opgenomen. Ze hadden al snel door dat ze een betere merrie moesten hebben en zo kwamen ze uit bij Heinrich Schulte in Dortmund.”

Bij Schulte vonden ze Pik Dame (Pilatus – Allerhand – Ankel), een driejarige staatspremiemerrie – gedekt met de staatshengst Carrera (v. Cardinal xx). “Die merrie was zo duur als een grote auto in die tijd, maar dat was een investering die zich honderd keer heeft terugbetaald. Naast de toppaarden van Isabell Werth die nu heel erg in de belangstelling staan, komen uit deze stam ook vele andere succesvolle spring- en dressuurpaarden. Ik denk dat er meer dan tien op Grand Prix-niveau lopen of gelopen hebben in de spring- en dressuursport.”

Drie paarden in Aken

Dit jaar had de familie Strunk, waar tegenwoordig nog nauwelijks paarden worden geboren, drie paarden in Aken lopen. Bella Rose, Emilio en het springpaard Vancouver Dreams van Max Kühner.

Alle paarden geveild

Heike en Wilhelms zoon Nico (29) heeft naar eigen zeggen ‘niks met de paardenfokkerij’ en bedacht een ander bedrijfsmodel voor het boerenbedrijf, waar ook aan land- en akkerbouw wordt gedaan. Paarden zijn er nog steeds op de boerderij van Strunk. Maar nu vooral van derden. Zoon Nico begon een manege en pensionstal met zijn vriendin en daarom moesten veel van de fokpaarden de deur uit. Daarom organiseerde Strunk in 2011 een veiling. 42 paarden – allemaal afstammend van Pik Dame – werden verkocht voor een gemiddelde prijs van 6.023 euro.

