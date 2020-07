Veurinks Deville wint in Westfaals kampioenschap

In het Westfaalse kampioenschap voor zesjarigen werd tot kampioen benoemd de goedgekeurde Deville (v. Dantos HBC, fokker: J. Veurink). Hij was de ruinen Calcatus (v. Cachassini) en Coupeggio (v. Capistrano) te snel af in de barrage.

Calcatus kwam onder Stephan Naber in 73,76 seconden over de streep en was daarmee ruimschoots de snelste in het basisparcours. Coupeggio volgde onder Sebastian Karshüning in 76,06 seconden en ietsiepietsie langzamer (76,07 sec) was de in Nederland gefokte Warendorfer staatshengst Deville.

Tij keert

In de barrage keerde het tij en was de uiteindelijke zege voor het Nederlandse fokproduct Deville met in het zadel Hendrik Zurich. De ruinen Calcatus en Coupeggio volgde op de derde en vijfde plek. Op de vierde plaats eindigde de goedgekeurde hengst Corvette 42 (v. Cornet Obolensky). De tweede plaats ging naar Chin Fizz (v. Chin Quin) gefokt door Peter Verschoor.

Uitslag

Bron: Horses.nl