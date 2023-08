Sausebraus, Zahir, Eivissa en By My Heartbeat Westfaalse kampioenen

Op de Bundeschampionate in Warendorf zijn er altijd een paar paarden waarover iedereen praat. Vorig jaar was de driejarige merrie Eivissa (Escamillo x Wolkentanz I) één van die paarden, zo niet hét paard dat de tongen losmaakte. De regerend Bundeskampioene bij de driejarigen is er dit jaar in Warendorf ook weer bij, nu bij de vierjarigen. Afgelopen weekend werd ze in Münster-Handorf al gehuldigd als Westfaals kampioene, net zoals Zahir (driejarige hengsten), Sausebraus (driejarig merries en ruinen) en By My Heartbeat (v. By Your Side).