Sir Heinrich levert weer veilingtopper in Westfalen

De Warendorfer staatshengst Sir Heinrich (v. Sir Donnerhall I) is al jaren lang één van de populairste hengsten in Westfalen. Dat is ook niet zo gek, want de Westfaalse fokkers zien elke keer kinderen van Sir Heinrich als toppers van de Westfaalse veilingen. Afgelopen weekend leverde de door Paul en Hilde Wendeln gefokte hengst opnieuw de topper. Op de zomerveiling bracht de vierjarige Sally (mv. Sacre Coeur) 38.000 euro op. Voor dat bedrag gaat de merrie naar Hessen.