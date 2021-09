Sporttest Münster-Handorf: Hoogste punten voor For Fontane en Cornet’s Edition

In de sporttest voor dressuurhengsten in Münster-Handorf liet For Fontane (For Romance II x Stedinger) met een 8,41 het hoogste cijfer noteren. Twee Nederlandse dressuurhengsten slaagden voor de test: de Daily Diamond-zoon Maigret van de Watermolen en de Toto Jr.-zoon Maxim. In de springrichting leverde Cornet Obolensky een heel stel toppers: vier zonen (!) slaagden met een acht of hoger. Een Etoulon VDL van VDL-Stud kreeg een 7,70.