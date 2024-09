St. Emilion-zoon en Bonds-dochter voor 17.000 en 16.500 euro naar Nederland

Op de 85e online veulenveiling van Westfalen werden twee veulens naar Nederland verkocht. Het hengstveulen Sweet Spot (St. Emilion x Vivaldi) werd voor 17.000 euro afgeslagen en Bonjour II (Bonds x Franziskus FRH) komt voor 16.500 euro naar Nederland. Veilingtopper werd het merrieveulen Flotte Deern (Fair Deal x Fürst Jazz), die voor 17.500 euro naar Denemarken gaat.

Sweet Spot is gefokt uit de Westfaalse verbandspremie-merrie Vivetta B (mv. Bordeaux). De moederlijn vindt zijn oorsprong in Trakehnen. Het merrieveulen Bonjour II is gefokt uit een halfzus van voormalig Bundeskampioen Fynch Hatton.

Video Sweet Spot:

Video Bonjour II:

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl