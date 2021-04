Succesvolle fokmerrie Florence overleden

Het Westfälisches Pferdestammbuch is één van haar meest succesvolle fokmerries verloren. De merrie Florence (Ferragamo x Florestan I) van de familie Borgmann is op 27-jarige leeftijd overleden. Ze tekende voor het moederschap van maar liefst vijf goedgekeurde hengsten, waaronder de internationale dressuurpaarden Eichendorff en Estobar NRW. Stephan Borgmann kondigde het overleden van de merrie op Facebook aan.

Florence werd in 1994 geboren op Hof Borgmann. Hof Borgmann is gelegen in het Duitse Ostbevern en werd opgezet door de topfokker Norbert Borgmann, die in 2018 overleed aan de gevolgen van een tragisch bedrijfsongeval. Enkele jaren daarvoor nam zijn zoon Stephan de fokkerij van hem over. De familie Borgmann fokte naast Eichendorff en Estobar NRW de goedgekeurde hengst Moliere (v. Münchhausen), Ehrendorff (v. Ehrentusch) en Triple Crown (v. Triple X) uit haar.

E-lijn

Eichendorff liep op internationaal Grand Prix-niveau met Victoria Max-Theurer. De hengst in 2015 de Grand Prix en de Special op CDI3* Stadl Paura. Zijn volle broer Estobar NRW liep met Hubertus Schmidt in het zadel internationaal op Intermédiaire II-niveau. Hij is nog bekender om zijn nafok, vooral dankzij zoon Escolar en diens zoon Escamillo. Dankzij deze hengsten is er ‘nieuw’ leven in de Duitse E-lijn geblazen.

Veilingtopper Discover

De in 2003 geboren Ehrendorff loopt op nationaal Grand Prix-niveau en de in 2001 geboren Marquis Monet, een volle broer van Moliere, op nationaal Lichte Tour-niveau. Moliere zelf was ook actief op Lichte Tour-niveau. Op de ‘huisveiling’ van de familie Borgmann in 2018 werd de toen vijfjarige Discover (v. Don Frederic) voor maar liefst 390.000 euro afgeslagen. De ruin won in 2017 brons op de Bundeschampionate. Op de veiling werd hij aangeschaft door Flora Keller, de sponsor van Jessica von Bredow-Werndl. Op diezelfde veiling leverde halfbroer Triple Crown 170.000 euro op.

Eén dochter

Uit Florence werd in al die jaren slechts één dochter geboren. Deze Estefania, een dochter van Ehrentusch, bracht de bij het ZfdP goedgekeurde hengst Aringer (v. AC/DC).

Bron: Horses.nl