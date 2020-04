Team Nijhof-hengst Opium JW van de Moerhoeve erkend in Westfalen

De BWP-gefokte Opium JW van de Moerhoeve (Kannan x Nabab de Reve) is erkend bij het Westfaler Verband. De zesjarige hengst werd afgelopen najaar ook al goedgekeurd in Oldenburg. Henk Nijhof Jr. is er trots op dat de nummer vier van het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden erkend is: "Opium komt uit één van de beste merrielijnen en gaat er altijd voor."

“Opium was in Lanaken vorig jaar één van de meest spraakmakende paarden en dat, in combinatie met zijn afstamming, heeft ervoor gezorgd dat hij nu ook Westfaalse merries mag bedienen”, vertelt Nijhof Jr. “Zijn grootmoeder, VDL Groep Eureka, sprong zelf internationaal 1 meter 60 onder Maikel van der Vleuten en komt uit de bekende Beauty-Belle van ’t Roosakker”, voegt hij er aan toe. Nauw verwant aan Opium zijn onder andere Glock’s London en Taran de la Pomme.

De volgende Carambole

Ruiter en mede-eigenaar Willem Greve beschouwt Opium als zijn volgende Carambole (Cassini I x Concerto II) of Grandorado (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) en Nijhof Jr. snapt goed waarom. “Opium heeft enorme reflexen en heeft een mooie manier van springen. Daarnaast wil hij geen fouten maken, hij loopt eigenlijk altijd nul-rondjes. Hij kan dus zeker verbeteren op de merrie, alhoewel hij – denk ik – het beste past bij merries met wat meer lengte.”

Willem Greve en Opium JW van de Moerhoeve op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Bron: Horses.nl