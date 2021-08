Toppers merriekeuring ook kampioenen onder het zadel: Baroness Bibi en Feine Bella

Baroness Bibi werd afgelopen vrijdag al merriekampioene in Westfalen, vandaag kreeg ze er nog een sjerp bij op de Westfalen Woche in Münster-Handorf. Ze haalde ook de titel binnen bij de driejarige merries en ruinen met een 10 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9 voor de galop, een 9 voor de stand van opleiding en een 8,5 voor de bouw. Achter haar nog een Benico: de ruin Baileys on Ice (Benicio x Florestan I) met gemiddeld een 8,4.

Bij de vierjarige merries en ruinen deed Feine Bella (Fürstenball x Bordeaux uit de stam van Bella Rose) de beste zaken met een topgemiddelde: een 9,35 gemiddeld. Ze scoorde een 9,5-en voor stap, draf en galop, een 10 voor de stand van opleiding en een 9 voor de bouw. Feine Bella is ook niet zomaar een merrie: zij was vorig jaar kampioene op de Westfaalse elitekeuring.

For Real

Bij de driejarige hengsten won For Real (Farell x Lord Loxley) van Andreas Helgstrand. Hij schafte die hengst vorig jaar voor 250.000 euro aan. De concurrentie was hier overigens beperkt: slechts drie hengsten liepen in het kampioenschap.

Baccardi’s Best

Bij de vierjarige hengsten ging de zege aan Baccardi’s Best (Baccardi x Rocky Lee), die ook al een goede test liep.

Beryll, Escorial Q en Despacita

Bij de vijfjarige dressuurpaarden won Beryll (Benicio x Fürst Wilhelm) met gemiddeld een 8,3. Die winst was overigens gedeeld met Escorial Q (Escolar x Flanagan). Bij de zesjarige dressuurpaarden kwam Despacita (Download x Ehrenmarsch) bovenaan met een 8,4 gemiddeld.

Uitslagen

Bron: Horses.nl