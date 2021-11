Vanaf vandaag 2G op Westfaalse hengstenkeuring

In grote delen van Duitsland (afhankelijk van de zogenoemde ziekenhuisopname-index: het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners) gelden vanaf vandaag strengere coronaregels. Een van die regels is de invoering van 2G voor evenementen. En dat geldt ook op de Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf, waar het vandaag op de tribune een stuk rustiger is ten opzichte van de voorgaande dagen.

Van zondag tot en met gisteren gold de Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf als 3G evenement (toegang voor gevaccineerde, genezene en geteste personen). Vanaf vandaag mogen alleen nog gevaccineerde en genezene personen de hal betreden en dat geldt voor iedereen: van eigenaren, voorbrengers tot stamboek-officials.

In Duitsland is de vaccinatiegraad met 68% een stuk lager dan in Nederland. Rond de 13.000.000 Duitsers die gevaccineerd hadden kunnen zijn, zijn het (nog) niet.

Bron: Horses.nl