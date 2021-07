Veiling Westfalen: 59.000 euro voor Franziskus-veulen, 10.000 gemiddeld

Op de dertigste Westfaalse onlineveulenveiling werden vanavond 24 veulens verkocht voor een gemiddelde prijs van 10.010 euro. Topper met een prijs van 59.000 euro werd het merrieveulen Filia HW (Franziskus x De Niro).

De moeder van Filia HW, Avatar (De Niro x Andiamo) is nauw verwant aan de topmerrie van Grietje en Hans Jansen uit Joppe, Annabel (De Niro x Romancier), onder andere de moeder van Chagall, Bretton Woods en grootmoeder van Le Formidable. Filia HW werd aangeschaft door Denen.

Springtopper van Comme il faut

Bij de springveulens werd de hoogste prijs ook betaald voor een merrieveulen. 20.500 euro was er voor Clementine (Comme il faut x Diamant de Semilly).

200 veulens verkocht

Dit jaar heeft het Westfaalse stamboek via de onlineveilingen al 200 veulens verkocht en daarmee totaal meer dan 2 miljoen euro omgezet (2.105.750). Het totaalgemiddelde van alle veilingen ligt, net zoals bij deze veiling, boven de 10.000 euro. “We zijn blij en trots dat de Westfaalse fokkers ons vertrouwen hebben geschonken en dat we deze hoogwaardige veulens succesvol op de markt hebben kunnen brengen op onze online veilingen. Door dit succes staan ​​we aan de top van alle veilingen. We kijken nu uit naar de eerste hybride-veiling in het kader van de Westfalenwoche en hopen dat dat net zo’n succes wordt”, aldus fokkerijleider en verkoopchef Thomas Münch.

Complete uitslag

Collectie

Bron: Horses.nl