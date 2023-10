Wederom veilingtopper voor Noortje Radstake: 18.500 euro voor fokmerrie van Vitalis

Eind vorige maand werd het door Noortje Radstake gefokte hengstveulen Vis à Vis (Vaderland x Ampère) met 37.000 euro de veilingtopper op de laatste Westfaalse veulenveiling van dit seizoen. Gisteren was het op de Westfaalse fokmerrie-veiling opnieuw raak voor Radstake. Haar merrie Vivien (Vitalis x Sir Donnerhall I, gefokt door Eugène Reesink) bracht in de veiling 18.500 euro op en werd daarmee de best verkochte dressuurmerrie.

Reesink fokte Vivien uit de KWPN-merrie Go Go Girl V.D. C, die door wijlen Piet Crum werd gefokt. Deze merrie is een driekwart-zus van de Oldenburgse premiehengst Versace (v. Vivaldi), een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Invoice (v. Jazz) en een volle zus van Febe van Zwambagts Lichte Tour-paard Vigo. Vivien zelf is verbandspremiemerrie en verwacht volgend jaar een veulen van Reesinks DSP-premiehengst Succession. De zevenjarige merrie blijft in Nederlands bezit.

Kleindochter Nellypso Z naar Nederland

Ook naar Nederland komt de eveneens voor 18.500 euro verkochte Usha van de Berghoeve (Emerald van ’t Ruytershof x Cornet Obolensky). De driejarige merrie, een kleindochter van Daniel Deussers Nellypso Z, is dragend van Zirocco Blue VDL.

10.000 euro of meer

Nog drie merries werden voor 10.000 euro of meer afgeslagen. Cornet’s Cara (Cornet Obolensky x Carano) en June R (Jaloubet K VDL x Lord Pezi) brachten 11.000 euro op, bij Lara Mia (Messenger x Clearway) liepen de biedingen op tot 10.000 euro.

Volledige prijslijst.

Bron: Horses.nl/Westfalen