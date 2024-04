Westfaals stamboek schrijft zwarte cijfers en groeit: 1.300 leden erbij in tien jaar

Veel stamboeken (zoals onder andere Hannover en het KWPN) hebben in de afgelopen jaren verlies geleden, zowel wat betreft het aantal leden als in euro's. Het Westfaalse stamboek groeit daarentegen: in de afgelopen tien jaar kwamen er 1.300 leden bij. Het zijn er anno 2024 8.752. Wat betreft de euro's deed het stamboek minder goede zaken dan in 2022, maar werd 2023 alsnog met zwarte cijfers afgesloten.

De omzet van het Westfaalse stamboek daalde van 18 miljoen euro in 2022 naar 13,9 miljoen euro in 2023. In totaal werden op de veilingen van het stamboek 766 paarden verkocht (in 2022: 881). Om in 2024 betere cijfers te kunnen presenteren zet het stamboek in op nieuwe verkoop- en servicemogelijkheden voor fokkers, maar ook besparingen en aanpassing van de tarieven.

Volgens veilingmeester en verkoopchef Thomas Münch is de markt op dit moment niet optimaal.

In de lift

Het stamboek zit verder in de lift. Het aantal leden steeg van 8.662 naar 8.752. Het aantal veulens (rijpaarden) steeg licht naar 4.117 (2022: 4.097). Verder gaat het stamboek door met de geplande renovatie van het paardencentrum: er wordt een nieuwe rijhal gebouwd, een nieuwe longeerhal en nieuwe stallen.

Bron: Westfalenpferde.de